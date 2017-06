Mercato Inter: Perisic, Palacio e Carrizo salutano

Inter-Udinese ultima partita di campionato, probabilmente anche ultima di Ivan Perisic in nerazzurro visto il pressing del Manchester United. Il croato, al termine del match, è andato a centrocampo con il figlio a salutare la curva Nord nell'indifferenza generale: un messaggio di addio, in una situazione quasi surreale. Per un addio ufficioso, due ufficiali: quelli di Carrizo e Palacio, che hanno ricevuto una targa speciale dal vicepresidente Zanetti.