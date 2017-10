Mercato Inter, Perisic: "Juve? Lì non andrò mai"

Ivan Perisic sempre più cuore Inter: dopo aver deciso di restare in nerazzurro nonostante la corte di Mourinho e del Manchester United e dopo aver rinnovato fino al 2022, il croato, autore di un gol magnifico alla Spal (il secondo in tre gare di campionato), ha risposto così a un follower su Instagram che gli chiedeva di andare alla Juve ("con noi vinci", gli ha scritto). "MAI, amico mio", con il mai scritto in maiuscolo, per urlarlo ad alta voce.