Mercato Inter, pazza idea Zaccardo

Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo in difesa.Mangala e Mustafi erano gli obiettivi principali,ma alla fine non è arrivato l’accordo e il ruolo di centrale è rimasto scoperto. Ecco allora che spunta una clamorosa idea low cost per i nerazzurri: secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, l’Inter starebbe pensando a Cristian Zaccardo. Il campione del mondo del 2006, che qualche mese fa cercava squadra su Linkedin, è attualmente svincolato e potrebbe ripartire addirittura dall’Inter. Per il momento è solo un’idea, ma presto potrebbe diventare realtà.