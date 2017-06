Mercato Inter-Las Palmas, pazza idea: l'agente di Boateng è a Milano

Clamorosa bomba di mercato lanciata dall’edizione brasiliana di Fox Sports. Secondo le ultime indiscrezioni, Edoardo Crnjar, agente di Kevin Prince Boateng, sarebbe a Milano per incontrare l’Inter e proporre ai nerazzurri il proprio assistito. Dopo aver scritto pagine importanti della storia del Milan, il centrocampista ghanese è attualmente in forza al Las Palmas, con cui la dirigenza nerazzurra è molto avanti nella trattativa per il prestito di Gabigol, che però non sarebbe convinto del trasferimento in Spagna. Le due trattative sarebbero comunque da ritenersi separate.