Mercato Inter, Karamoh colpo last minute

E' fatta. Nell'ultimo giorno di calciomercato l'Inter ha strappato Yann Karamoh, esterno francese classe 1998, al Caen. Il giocatore voleva fortemente i nerazzurri e si era esposto molto anche sui social, stamattina finalmente la fumata bianca, confermata anche dallo stesso Karamoh con un'Instagram story: "In viaggio verso Milano...". L'Inter verserà ai francesi 5,5 milioni di euro più bonus, già depositato il contratto in Lega Calcio: Karamoh (che prima ha rinnovato il contratto con il Caen, che era in scadenza 2018) arriva in prestito biennale con opzione di riscatto e ha firmato un quinquennale.