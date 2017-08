Mercato Inter, Jovetic verso il Galatasaray: se parte arriva Schick

Il mercato in attacco dell'Inter entra nel vivo e la svolta la dà Stevan Jovetic. Il montenegrino, dopo aver rifiutato le offerte di Porto e Spartak Mosca, sembrerebbe aver accettato la corte del Galatasary dell'ex Juve Tudor e la prova arriverebbe da Instagram. L'attaccante nerazzurro ha infatti postato la foto di un leone, scatenando le reazioni dei tifosi turchi, che gli chiedono in massa di trasferirsi a Istanbul. Il Gala offre 7 milioni, l'Inter ne vorrebbe 10, ma la trattativa è ben avviata. Se si sbloccherà, i nerazzurri useranno una parte dei soldi della cessione per eguagliare l'offerta della Roma e strappare Schick ai giallorossi. Le prossime ore saranno decisive.