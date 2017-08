Mercato Inter, in Francia sono sicuri: arriva Karamoh

L'Inter continua a ricercare un esterno d'attacco che possa fare al caso di Spalletti e sta chiudendo per Yann Karamoh. Stando a quanto scrive Telefoot, infatti, l'esterno classe 1998 del Caen sarebbe vicinissimo ai nerazzurri, che verseranno ai francesi una cifra vicina agli 8 milioni di euro (più bonus). Per il giocatore sarebbe pronto un contratto quadriennale, battuta la concorrenza di Saint-Etienne, Lione e Wolfsburg. A confermare quanto scrivono in Francia è arrivato anche il 'like' del giocatore alla notizia del suo passaggio in nerazzurro.