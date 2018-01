Mercato Inter, il post di Icardi fa tremare i tifosi

"Saper dire addio vuol dire crescere". Bastano cinque semplici parole per far tremare i tifosi dell'Inter, che si interrogano sul significato del post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Mauro Icardi e temono di veder partire il loro bomber in estate. Non è un mistero che Icardi sogni di giocare la Champions League e forse le ultime deludenti prestazioni dei nerazzurri, senza vittorie da nove gare, hanno fatto pensare a Maurito che neanche l'anno prossimo sarà quello buono (da tempo l'attaccante argentino è inseguito dal Real Madrid e dopo il Mondiale potrebbe davvero fare le valigie destinazione Spagna) o forse il calciomercato c'entra, ma non riguarda direttamente Icardi. Visto il polverone scatenato dalla foto, l'Inter ha infatti comunicato subito "che il messaggio non c'entra con la società" e che l'attaccante argentino non è in vendita (la sua clausola non vale per il mercato invernale), quindi forse il messaggio di Maurito era indirizzato ad un compagno. Il principale indiziato è Brozovic, che piace ad Arsenal ed Everton, la faccina scelta da Icardi potrebbe essere un indizio...