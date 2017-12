Mercato Inter, il Fair Play Finanziario frena il mercato

Le parole di Spalletti, nella conferenza pre-Udinese e dopo il match con i friulani anche in risposta ad Ausilio ("non penso che il nostro ds conosca le possibilità di investimento della società"9, hanno acceso il tema mercato all'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il patron Zhang Jindong avrebbe confermato a Walter Sabatini (coordinatore dell'area tecnica di Suning) che lo spazio di manovra non sarà molto ampio a causa dei paletti del Fair Play Finanziario (entro il 30 giugno i nerazzurri dovranno incassare circa 60 milioni in plusvalenze per non incorrere nelle multe e sanzioni dell'Uefa). Dunque sarà ancora autofinanziamento (Joao Mario l'eventuale jolly da sacrificare per arrivare a Pastore o Mkhitaryan) in attesa che nel nuovo anno crescano i ricavi grazie a nuovi sponsor. C'è però una via alternativa seconda la Rosea: a gennaio non ci sono limitazioni e la proprietà potrebbe decidere di investire subito per poi passare all'incasso prima di luglio attraverso una serie di cessioni e far quadrare in questo modo i conti. E sarebbe forse la strada preferita da Spalletti e dai tifosi interisti.