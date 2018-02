Mercato Inter, il Corriere della Sera: "Icardi nel mirino di Raiola"

È stata una settimana quanto meno agitata per Mauro Icardi. Prima la delusione per il pareggio di Ferrara e il presunto duro confronto all'interno dello spogliatoio con Perisic e Brozovic, poi il viaggio della moglie, Wanda Nara, in Argentina per un servizio fotografico piccante che non sarebbe piaciuto al capitano dell'Inter e le conseguenti "schermaglie social" tra i due che hanno acceso le voci del gossip in Sud America come in Europa. Voci che, secondo il Corriere della Sera, potrebbero avere importanti ripercussioni anche sul calciomercato e sul futuro dell'attaccante argentino, seguito da tempo dal Real Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano milanese, infatti, Mino Raiola starebbe provando a 'soffiare' la procura di Maurito a Wanda Nara. Ora resta da capita quanta resistenza opporrà la showgirl argentina.