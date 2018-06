Mercato Inter, guarda Sansone...

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse dell'Inter per Nicola Sansone. Secondo alcune indiscrezioni i nerazzurri avrebbero provato a inserire Eder nell'affare ma il Villarreal vorrebbe solo 15 milioni di euro in contanti senza contropartite. Intanto l'attaccante fa capire di apprezzare un eventuale trasferimento in nerazzurro: su twitter ha messo infatti il like a un articolo che si soffermava proprio sul dialogo tra i due club.