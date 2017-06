Mercato Inter, da Quaresma a Jovetic: 11 flop del terzo millennio

Stevan Jovetic sta per salutare l'Inter dopo un anno e mezzo: era partito benissimo, se ne va di fatto senza lasciare traccia. E così il suo addio rimanda a una serie piuttosto lunga dei fallimenti di mercato del terzo millennio nerazzurro: talenti inespressi, spesso strapagati, talvolta ben rivenduti e magai poi esplosi altrove. Escludendo i prestiti (Podolski, Zarate, persino un vecchio Batistuta) e prendendo in considerazioni solo ali, attaccanti e trequartisti (perciò non trovate Farinos...), ecco la nostra "flop 11", che comincia con Robbie Keane.