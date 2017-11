Mercato Inter-Bastoni, a gennaio si può. E spunta l'ipotesi Benalouane

L'Inter è tornata di moda: nel servizio realizzato dalla Gazzetta dello Sport vengono indicati i nomi di quattro big che fremono per diventare nerazzurri. Si tratta del trequartista del Psg, Javier Pastore, della mezzala brasiliana dello Jiangsu Suning, Ramires, del centrocampista del Bayern ed ex juventino Arturo Vidal, e del difensore dell'Arsenal Shkodran Mustafi. In attesa di capire le mosse della dirigenza nerazzurra sul top player, a gennaio potrebbero arrivare con un anno e mezzo di anticipo il giovanissimo difensore dell'Atalanta, Alessandro Bastoni, che ha esordito in A l'anno scorso e in questa stagione ha giocato solo 14 minuti contro il Crotone, e Benalouane, altra vecchia conoscenza della Serie A che al Leicester ha trovato spazio solo con la squadra riserve e mai in Premier.