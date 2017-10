Mercato In Inghilterra: "Inter-Arsenal, scambio Ozil-Joao Mario"

Dall’Inghilterra arriva una voce di mercato che, se dovesse essere confermata, potrebbe aprire scenari davvero inaspettati e interessanti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Sunday Express, infatti, l’Inter avrebbe manifestato all’Arsenal il proprio interesse per Mesut Ozil, trequartista tedesco il cui contratto coi Gunners è in scadenza al 30 giugno del 2018 e che non ha ancora rinnovato con il club inglese. I nerazzurri, vista la situazione del giocatore, sarebbero disposti a portarlo a Milano già nel prossimo mese di gennaio, in un affare che, sempre secondo quanto riportano gli inglesi, potrebbe essere impostato sulla base di uno scambio con Joao Mario, molto apprezzato da Wenger (anche se allo stato attuale questa soluzione appare piuttosto improbabile per "colpa" del Fair Play Finanziario).