Mercato Il Nantwich Town "annuncia" Coutinho

La telenovela Coutinho non ha avuto lieto fine per il Barclelona, il brasiliano alla fine è rimasto al Liverpool. Su Twitter, il club semi-professionistico del Nantwich Town Fc ha preso in giro i blaugrana con un finto annuncio: "Troppo tardi, siamo arrivati prima noi!".