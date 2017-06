Mercato Il mercato si mette i guanti: è l'estate dei portieri

Che sarebbe stata l’estate dei portieri, si era già capito qualche giorno fa. Ederson Moraes firma per il Manchester City diventando il secondo numero uno più pagato della storia, dietro a Buffon. 40 milioni al Benfica, mentre l’Everton ne ha dovuti sborsare 35 per assicurarsi il talento di Pickford. Impossibile dunque non chiedersi quanto potrebbe portare Donnarumma al Milan. Difficile sbilanciarsi, ma dopo la rottura con i rossoneri, è chiaro che il futuro di Gigio sarà lontano da Milano e, quasi sicuramente, anche dall’Italia. Il Real Madrid resta interessato, anche se il caso CR7 obbliga a spostare la questione portiere in secondo piano. Non è tutto perché è vero che Donnarumma piace, ma il preferito di Florentino Perez resta De Gea. Di conseguenza, sta prendendo sempre più quota la pista PSG, con i francesi disposti a sborsare 40 milioni facendo contenti tutti, meno che Trapp, obbligato a cercarsi una nuova sistemazione. La Juve resta defilata, ma comunque vigile, tenendo in standby Szczesny, con cui è già stato trovato l’accordo. Mirabelli e Fassone, nel frattempo, continuano la ricerca dell’erede di Gigio. Al momento in pole c’è Perin, ma non sono da scartare i nomi di Neto, Sirigu e Reina. Proprio lo spagnolo però ora sembra più vicino al rinnovo col Napoli e, in caso di conferma, potrebbe essere affiancato dal giovane Meret. Giovane e forte proprio come Donnarumma, il primo tassello di questo domino di portieri che sta travolgendo il calciomercato.