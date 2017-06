Mercato Il Bayern esce dalla corsa a Cristiano Ronaldo con una...papera

Il Bayern Monaco non è interessato a portare Cristiano Ronaldo in Baviera e per comunicarlo al mondo ha scelto un modo molto curioso. Sul profilo twitter della squadra di Ancelotti sono infatti apparse una papera e la scritta: "Ronaldo, la papera del giorno nel regno delle fiabe". A corredo dell'immagine anche il comunicato ufficiale del presidente Karl-Heinz Rummenigge: "Vogliamo dire una volta per tutte che queste voci sono totalmente infondate e vanno relegate al regno delle favole. Siamo abituati al fatto che durante le vacanze si parli di possibili acquisti o cessioni. Di solito non commentiamo, ma questa ipotesi è totalmente priva di fondamento".