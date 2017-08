Mercato Il Barça annuncia Di Maria ma...

"Welcome Angel Di Maria": firmato, Barcellona. Il tweet è vero, l'account è verificato. Quindi è l'argentino il sostituto di Neymar? Forse ma per ora non c'è niente di ufficiale. Lo ha confermato il club blaugrana che si è visto hackerare l'account Twitter nella notte tra martedì e mercoledì, per poi riprenderne il controllo.