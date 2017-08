Mercato Ibrahimovic-Manchester United, ecco un indizio

Zlatan Ibrahimovic regala un indizio social sul proprio futuro: a distanza di quasi 3 mesi dal trionfo in Europa League pubblica su Twitter una sua foto con il trofeo n. 33 della carriera, la medaglia vinta con il Manchester United (anche se saltò la finale con l'Ajax per infortunio). Stando alle parole di Mourinho sarà proprio quella la sua futura squadra: "Penso che lui sia stato molto chiaro nel mostrare come quanto fatto la scorsa stagione per lui non sia abbastanza. Crede di poter fare ancora di più, vuole stare ancora nel calcio di alto livello e per questo stiamo discutendo la possibilità di tenerlo con noi per la seconda parte della stagione". Lo svedese deve recuperare dalla rottura del crociato destro rimediata ad aprile: potrebbe rientrare solo nel 2018.