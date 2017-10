Mercato Hoeness: "Il nuovo tecnico del Bayern? Guardiola approva"

Nei prossimi giorni il Bayern Monaco dovrebbe annunciare il nome del sostituto di Carlo Ancelotti, ma Pep Guardiola lo conosce già. Secondo quanto riportato dal giornale AZ, infatti, il presidente del club bavarese, Hoeness, avrebbe chiesto consiglio all'ex tecnico dei bavaresi. I due si sarebbero incontrati in un ristorante di Monaco (Guardiola si trova in Germania per partecipare all'Oktoberfest) e dopo l'incontro Hoeness ha dichiarato: "Ho detto a Pep chi presenteremo nei prossimi giorni come allenatore ed è stato d'accordo con la decisione". Ma chi sarà il successore di Ancelotti? A meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, la panchina dei campioni di Germania in carica dovrebbe essere affidata a Thomas Tuchel, ex tecnico di Mainz e Borussia Dortmund, che ha lasciato i gialloneri questa estate.