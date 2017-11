Mercato Gunes: "Ho detto no all'acquisto di Balotelli. Poteva creare problemi"

In estate Mario Balotelli poteva vestire la maglia del Besiktas ma Senol Gunes ha impedito l'acquisto. Il tecnico dei turchi in un'intervista alla Gazetta dello Sport spiega i motivi del no. Non lo conosco personalmente, ma ho parecchi amici in Francia e ho avuto informazioni negative sul suo comportamento. Quindi non ho voluto che fosse preso. Per me l’attitudine è importante, il talento da solo non basta. Mi hanno detto che poteva creare problemi, anche nella sua vita fuori dal campo. A Quaresma qui abbiamo dato una possibilità, rischiando, e da quando è tornato è stato perfetto. Ha anche smesso di arrabbiarsi tutte le volte che lo sostituisco. Magari con Balotelli sarebbe andata così, ma non volevo quel tipo di giocatore. È già abbastanza difficile creare una chimica di squadra" ha spiegato l'allenatore 65enne.