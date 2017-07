Mercato Graziani: "Il mercato del Napoli è da 4!"

"Il mercato del Napoli è da 4!". Ciccio Graziani, che proprio oggi 35 anni fa si laureava campione del mondo battendo la Germania al Bernabeu, si scaglia contro il calciomercato del Napoli e non usa giri di parole: "Ounas? Non lo conosco, chi è? – ha detto l'ex attaccante a Televomero - Mario Rui? Se ho Ghoulam e Strinic, che ci faccio con Mario Rui? Sarà un’alternativa, ma non è un titolare. Strinic, quando ha giocato, mi è pure piaciuto". Già nei giorni scorsi Graziani aveva criticato il mercato degli azzurri dicendo: "Urgono almeno altri 2 o 3 acquisti, ma devono essere top player. La società deve fare un ultimo sforzo per rendere il Napoli più competitivo".