Mercato Gilardino si propone al Napoli dopo l'infortunio di Milik

Alberto Gilardino per sostituire l’infortunato Milik, destinato a restare fuori alcuni mesi (nella giornata di lunedì verrà operato al ginocchio destro) . E’ lo stesso attaccante italiano, autore di 188 gol in Serie A e attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara e la mancata intesa con il Montreal Impact, a proporsi al club azzurro. Lo fa retwittando un tifoso che lo aveva’sponsorizzato’: "Gilardino per il Napoli, vista l'assenza sicura di Milik, sarebbe l'ideale come usato sicuro. E poi è a caccia di Record...di Goal". La società azzurra prenderà in considerazione l’ipotesi? Del resto al momento non c’è in rosa un vice Mertens…