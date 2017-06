Mercato Genoa, quante rivoluzioni a gennaio!

Il mercato di gennaio non è aperto da nemmeno una settimana ed Enrico Preziosi ha chiuso sei operazioni, tra acquisti e cessioni, per il suo Genoa. Pavoletti e Rincon hanno salutato i rossoblu per trasferirsi rispettivamente al Napoli e alla Juventus, mentre Morosini (Brescia), Beghetto (Spal), Pinilla (Atalanta) e Taarabt (Benfica) - per quest'ultimo è attesa ancora l'ufficialità - sono approdati alla corte di Ivan Juric. Una rivoluzione vera e propria che non rappresenta però una novità: nella storia del Grifono infatti sono davvero molti i movimenti di mercati che hanno infiammato la sessione invernale di calciomercato.