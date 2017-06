Mercato Genoa, Hiljemark settimo sigillo: rivoluzione Preziosi

Hiljemark è il settimo sigillo di Preziosi: il centrocampista in arrivo dal Palermo è l'ennesimo colpo della solita rivoluzione invernale del Genoa, che anche quest'anno a gennaio ha cambiato tanto cedendo due big come Pavoletti, al Napoli, e Rincon, alla Juve. Ma non è finita qui: i liguri stanno per chiudere per Callegari (Psg) e hanno già acquistato Landre dal Lens salvo darlo in prestito al Pisa.