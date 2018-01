Mercato Genoa, Hernanes si proprone: Preziosi tentato, ma Ballardini...

Il Profeta torna in Italia? A lui piacerebbe molto, ma ci sono delle difficoltà. Il brasiliano ex Inter e Juventus, che terminato il prestito semestrale al San Paolo è rientrato all'Hebei Fortune, in queste ore si è proposto al Genoa, che già lo scorso anno lo aveva corteggiato a lungo. Il presidente Preziosi, a cui il brasiliano piace moltissimo, sarebbe tentato, ma stando a quanto riporta il Secolo XIX il tecnico, Davide Ballardini, avrebbe stoppato la trattativa sul nascere perché vorrebbe un rinforzo più di quantità (Rincon). Mancano soltanto due giorni alla fine della sessione invernale, quindi la strada per un ritorno in Serie A di Hernanes sembra in salita, ma come si sa le vie del mercato sono infinite.