Mercato Genoa, ecco il vice-Izzo: visite mediche per El Yamiq

È finalmente sbarcato in Italia anche l'ultimo acquisto della (non esaltante) finestra di mercato di invernale, il suo acquisto era arrivato il 31 gennaio sul gong e ora l'avventura di Jawad El Yamiq è pronta ad iniziare. Il difensore marocchino classe 1992 è arrivato a Genova questa notte e nelle prossime ore si sottoporrà alla visite mediche con il Genoa prima di trasferirsi a Pegli per svolgere il primo allenamento con Ballardini. El Yamiq, 13 presenze e un gol con la sua nazionale con cui in estate giocherà i Mondiali, è stato acquistato dal Raja Casablanca e ha firmato fino al 2021. Per il marocchino sarà la prima esperienza nel calcio europeo, ma il suo arrivo in rossoblu è davvero provvidenziale visto l'infortunio che terrà Izzo lontano dal campo per circa un mese.