Mercato Gabigol verso lo Sporting Lisbona, l'agente conferma

“Gabigol vuole lo Sporting Lisbona”. Apre così il quotidiano portoghese Record secondo il quale l’attaccante brasiliano accetterebbe di buon grado di trasferirsi in prestito alla corte di Jorge Jesus. A riprova di questo un indizio social: l’attaccante dell’Inter su Instagram ha messo il like all’invito di un tifoso di trasferirsi nelle fila dei verde-bianchi. "Gabi gradirebbe un trasferimento temporaneo per un anno allo Sporting e ne stiamo discutendo col presidente Bruno de Carvalho. Ho parlato con il ds nerazzurro Ausilio: posso dire che l'Inter sta lavorando in questa direzione anche in considerazione dell'ingaggio al quale il club nerazzurro dovrebbe partecipare nel pagamento. Lo Sporting resta la nostra priorità, ma ci sono anche altre società interessate"Stiamo parlando con il presidente Bruno de Carvalho. Vediamo se riusciremo a chiudere l'accordo" ha confermato l'agente Wagner Ribeiro a Record.