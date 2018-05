Mercato Fernando Torres in Giappone, una gaffe svela la notizia

Il futuro di Fernando Torres sarà in Giappone. L'attaccante spagnolo, che ha detto addio all'Atletico Madrid, giocherà per il Sagan Tosu e in J-League ritroverà come Iniesta e Podolski. Fino a qui niente di strano, ma le modalità dell'annuncio sono state a dir poco particolari: sembra infatti che la J-League abbia pubblicato per sbaglio sul proprio account ufficiale una bozza del tweet che annunciava Fernando Torres. Un’altro caso Emery, dunque, che alla fine si è rivelato realtà. Ancora ignote le cifre dell’affare, in quanto manca ancora l’ufficialità, lo stesso vale per la durata del contratto, che si stima potrebbe essere di due anni. Al Sagan Tosu Torres raggiunge anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: in attacco farà coppia con Ibarbo e l'allenatore sarà Massimo Ficcadenti.