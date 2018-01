Mercato Emre Can-Juventus, torta di compleanno bianconera

Il Liverpool è ormai rassegnato a perdere Emre Can a fine stagione, il centrocampista è in scadenza di contratto ed è determinato ad accettare il quadriennale fa 5 milioni l'anno che gli ha proposto la Juventus. Emre Can sta già iniziando a pensare in bianconero, come dimostrano anche i colori della torta di compleanno per i 24 anni...