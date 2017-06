Mercato Dzemaili saluta e va a Montreal, Bologna perde anche Erjona

Abbracci, pacche sulle spalle e saluti: Blerim Dzemaili si lascia alle spalle Bologna ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Montreal con gli Impact del presidente Saputo. Al momento un addio doloroso, che potrebbe però trasformarsi in un arrivederci: "Tornare in caso di vittoria della Major League Soccer? Mai dire mai... il proprietario è sempre lo stesso" aveva dichiarato il 31enne dopo la sconfitta sul campo dell'Empoli. Assieme al centrocampista svizzero, il club emiliano vede partire 3 assist e 8 gol in campionato (oltre ad 1 in Coppa Italia) e soprattutto la bellissima moglie Erjona, che vola in America a incantare il pubblico degli States.