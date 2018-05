Mercato Dybala, il fratello agente lo "accoppia" già con Icardi

Galeotto fu il tweet. Gustavo Dybala, fratello-agente di Paulo, non aveva voglia di parlare, né di scrivere: si è limitato a pubblicare una foto, oltretutto neppure nel verso giusto ma inclinata di 90 gradi verso destra. Si vedono due figurine, quelle di Paulo Dybala e Mauro Icardi con la maglia della nazionale argentina, messe l'una accanto all'altro sull'album dei Mondiali. Peccato che il giocatore dell'Inter in Russia non andrà, al contrario del fuoriclasse della Juve. Il punto è che i due potrebbero presto ritrovarsi insieme proprio in bianconero, stando ai rumors di mercato. Chissà se quello di Gustavo è solo un suggerimento, una speranza, un'anticipazione o, peggio ancora, una presa in giro. In Argentina la interpretano così, visto che Maurito, come detto, non è stato convocato, eppure sulle figurine compare lo stesso. Lui, una mezzoretta dopo, ha scritto: "È solo una foto, per favore". Poi ha "oscurato" il profilo, ora diventato protetto.