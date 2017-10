Mercato Dortmund, sorpresa Reus: "Non rinnoverò"

"Ci sono quattro o cinque club internazionali dove mi piacerebbe giocare. Il 31 maggio 2019 avrò 30 anni e il contratto che firmerò sarà l'ultimo grande contratto che potrò ottenere e quindi l'ultima occasione per provare qualcosa di diverso. Devo essere onesto: non so ancora dove andrò. Al momento sono molto contento qui e non penso a cosa accadrà dopo il 2019, ma naturalmente arriverà il momento dove mi dovrò sedere, riflettere e decidere cosa è meglio per me". Questa dichiarazione a sorpresa di Marco Reus ha scosso l'ambiente del Borussia Dortmund, che dopo averlo curato dai tantissimi infortuni avuti in carriera rischia di vederlo andare via a costo zero tra un anno. Reus, nato a Dortmund, ha iniziato a giocare coi gialloneri nel 2012 e in passato molti club avevano provato a convincerlo a cambiare aria (il Bayern Monaco ci era andato vicino), ma non se n'era mai fatto nulla e poi i tanti infortuni gli hanno impedito di ritrovare continuità. "Ci sono quattro o cinque club internazionali dove mi piacerebbe giocare" ha detto il giocatore, ma questi club saranno disposti a rischiare un altro infortunio?