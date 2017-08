Mercato Doppio colpo Inter! C'è la conferma del Dortmund

Il mercato dell'Inter entra nel vivo. I nerazzurri hanno chiuso la trattativa per Dalbert, 23enne laterale del Nizza e avrebbero trovato anche l'accordo con il Borussia Dortmund per Emre Mor. Il 23enne brasiliano arriverà per 20 milioni più bonus, mentre il calciatore turco dovrebbe arrivare alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La conferma arriva anche da Dortmund: oggi la squadra è stata presentata ma Emre Mor non c'era. Beffate dunque Roma e soprattutto Fiorentina, molto interessata all'ala classe 97. Tramonta definitivamente invece definitivamente la trattativa per arrivare a Karamoh, punta centrale in forza ai francesi del Caen.