Mercato Di Maria, segnale alla Juve? 'Like' alla foto di Dani Alves...

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci su un duello di mercato tra Juventus e Inter per Angel Di Maria. Ora l'argentino del Psg fa sognare i tifosi bianconeri sui social: non è infatti passato inosservato il 'like' messo a una foto di Dani Alves su Instagram nella settimana che porta alla finale di Champions League contro il Real Madrid, ex squadra dello stesso Di Maria. Un gesto 'innocuo' o un segnale al club di corso Galileo Ferraris?