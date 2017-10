Mercato De Boer riparte dalla Liga? Il Deportivo ci pensa

Dopo le ultime due disastrose esperienze sulle panchine di Inter e Crystal Palace, potrebbe esserci una nuova occasione in vista per Frank de Boer: secondo il Sun il tecnico olandese, recentemente esonerato dal Crystal Palace dopo 4 partite senza punti e senza gol, sarebbe finito nel mirino del Deportivo La Coruna, attualmente terzultimo nella Liga con soli 4 punti conquistati in 6 giornate. Nonostante le ultime deludenti esperienze l’olandese, spiega il Sun, gode ancora di una buona reputazione in Spagna e i galiziani sarebbero pronti a puntare su di lui in caso di esonero dell’attuale allenatore, lo spagnolo Pepe Mel.