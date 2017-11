Mercato Darmian in uscita dallo United: Roma e Siviglia sulle sue tracce

Siviglia e Roma sono pronte a sfidarsi per arrivare a Matteo Darmian. Il 27enne terzino del Manchester United, che fa parte del giro della Nazionale azzurra, non rientra nei piani di Josè Mourinho (appena 3 presenze in Premier League e 2 in Champions) e, secondo quanto riferisce il Sun, avrebbe chiesto ai Red Devils di cambiare aria. I giallorossi e gli andalusi dovranno però fare i conti con la richiesta del club inglese, disposto a cedere il giocatore, acquistato dal Torino nel 2015, solo in cambio di 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro).