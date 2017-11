Mercato Dani Alves: "Alla Juve senza guardarmi intorno, che errore"

Dani Alves ci confessa a Four Four Two. Il terzino brasiliano parla senza filtri di alcuni cambi di casacca nella sua carriera. "Avevo già preso la decisione di andare alla Juventus senza guardarmi intorno prima e ho fatto male a chi mi stava vicino. Non era molto facile trovare un volo da Torino per vedere i miei bambini a Barcellona. Anche per la mia compagna era più difficile trovare lavoro, non c’erano tante opportunità per lei a Torino" spiega il laterale. Da qui la decisione di lasciare l'Italia per trasferirsi in Francia, preferita all'Inghilterra e in particolare al City di Guardiola: "C’erano molte cose da considerare, alla fine c’è stata un’occasione per andare al Psg in cui c’erano molti amici, in una città incredibile e in un club che ha un grande potenziale. So che posso dare alcune cose positive a questo club che vanno oltre il calcio. È stato più logico scegliere Parigi rispetto a Manchester in questa occasione, ma non nascondo la mia ammirazione per Pep e la mia volontà di giocare in Premier League in futuro“.