Mercato Dalla Spagna: "Lo spogliatoio del Real Madrid vuole Bonucci"

Non c'è pace per il Milan. Sul campo i risultati non arrivano, fuori dal campo la Uefa sembra intenzionata a dire no al Voluntary agreement e ora ci si mette anche il mercato. Dalla Spagna infatti continuano a rimbalzare delle voci, sempre più insistenti, relative al possibile passaggio di Leonardo Bonucci al Real Madrid. Secondo quanto riporta 'Ok Diario', il club di Florentino Perez sarebbe stato molto vicino al difensore rossonero già nella scorsa estate, ma dopo la partenza Pepe in casa blancos si è deciso di puntare su Varane. La situazione, però, sembra essere cambiata per via dei continui problemi muscolari del francese e il Real avrebbe intenzione di puntare fortemente sul numero 19. Sempre stando a quanto scrive il giornale spagnolo, lo spogliatoio madrileno sarebbe molto felice di accogliere l'ex Juve, che è molto amico di Sergio Ramos ed è stimatissimo da Cristiano Ronaldo, che lo considera uno dei più forti difensori affrontati in carriera. L’ostacolo principale per il trasferimento in Spagna la prossima estate sarebbe rappresentato dal Milan, che non ha intenzione di vendere il giocatore, ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe cambiare le carte in tavola.