Cska Mosca, Golovin: "La Juve? Sono lusingato"

"I rumors di mercato lusingano, ma non ne so nulla". Parola di Aleksandr Golovin, rivelazione del Mondiale con la Russia e finito nel mirino della Juventus, che ne ha parlato ai microfoni della tv russa: "Di queste cose di occupa il Cska Mosca al quale sono legato da un contratto fino al 2021". Il club bianconero, che oggi ha presentato Cancelo , vuole chiudere in fretta e ha dato un'accelerata che può essere decisiva: Marotta, come ha rivelato il nostro Claudio Raimondi durante Tiki Taka Russia, presenterà ai moscoviti una proposta molto vantaggiosa da 20 milioni di euro, più 3 di bonus facilmente raggiungibili e anche il 10% sulla possibile rivendita. Davvero un'offerta difficile da rifiutare, in casa Juve c'è ottimismo.