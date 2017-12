Mercato Cremonese, vicino l'arrivo di German Denis dal Lanus

Volato in Argentina due anni fa dopo oltre sette stagioni di Serie A con le maglie di Napoli, Udinese e Atalanta, German Denis è pronto a tornare in Italia e sposare il progetto della Cremonese. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, la squadra di Tesser tornerà sul mercato per sostituire l'attaccante congolese Benjamin Mokulu, infortunatosi gravemente (rottura completa del tendine d'Achille) nel match vinto contro lo Spezia, e sarebbe a un passo dall'accordo col 36enne del Lanus. La Cremonese lo aveva già cercato, senza successo, nello scorso calciomercato, ma stavolta l’affare sta per andare in porto, tanto che le parti contano di definire tutti i dettagli entro la fine della settimana. Tuttavia, il giocatore sarà tesserabile soltanto dalla riapertura del mercato, in quanto è ancora di proprietà della squadra argentina.