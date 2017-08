Mercato Coutinho, gli inglesi sicuri: al Barça per 150 milioni

E' stato raggiunto un accordo fra Liverpool e Barcellona per il trasferimento in blaugrana dell'ex interista Philippe Coutinho, sulla base di 150 milioni di euro. Lo scrive l'edizione online del 'Sun', precisando che l'annuncio ufficiale verrà dato dal Liverpool alle 20 di stasera, ora di Barcellona. In queste ore i Reds per tentare di sostituire il brasiliano stanno tentando di prendere Lemar dal Monaco