Mercato Clausole rescissorie: CR7 batte Messi, che occasione Mertens

Nelle ultime due sessioni il calciomercato internazionale è letteralmente impazzito e i prezzi sono schizzati alle stelle. Per tutelarsi dall'assalto dei club più ricchi, molte società hanno introdotto le clausole rescissorie, che permettono a chi compra di pagare una cifra prestabilita e di trattare esclusivamente con il giocatore (come successo in estate con l'affare Neymar). I prezzi sono sempre più spropositati, l'ultimo esempio è quello di Coutinho (per cui il Barcellona ha fissato la clausola a 400 milioni di euro), ma ciò non sembra spaventare i grandi club. Ma chi ha la clausola più alta? Ecco la classifica...