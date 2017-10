Mercato Clamoroso dalla Cina: "Ancelotti-Guangzhou quasi fatta"

A dispetto di quanto affermato a più riprese, dopo essere stato esonerato dal Bayern Monaco Carlo Ancelotti non si prenderà nessuna pausa. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese e nello specifico dal Nanfang Daily, infatti, il tecnico italiano starebbe per diventare il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande. Questo quanto si legge sul giornale asiatico: "L'Evergrande annuncerà immediatamente il nome del nuovo allenatore al termine di questa stagione. I giocatori avranno una pausa di una sola settimana e poi torneranno al lavoro. Se non succederà nulla di inaspettato, il nuovo allenatore sarà il veterano italiano Carlo Ancelotti, la cui nomina sarà vantaggiosa in maniera tale da avere un contatto diretto tra il club e la nazionale cinese, allenata da Marcello Lippi". Stando alla stampa cinese, Ancelotti prenderà il posto di Luis Felipe Scolari, tecnico brasiliano con cui la squadra ha appena conquistato un altro titolo nazionale (sono tre in totale sotto la sua gestione).