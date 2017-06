Mercato Cinque acquisti e Perisic: l'Inter che ha in mente Spalletti

L'Inter cher ha in mente Luciano Spalletti prevede cinque acquisti più uno. Partiamo da quell'uno, ovvero Ivan Perisic. Il giocatore è nel mirino del Manchester United che però non ha ancora raggiunto l'intesa con il club di corso Vittorio Emanuele e il nuovo tecnico nerazzurro si augura che non possa essere trovata perché conta molto sul croato, nel tridente offensivo con Candreva e Icardi. Il centrocampo e la difesa, nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbero invece rifarsi il look. In mediana, accanto a Gagliardini potrebbero esserci Borja Valero e Matuidi. Per lo spagnolo della Fiorentina (contratto in scadenza nel 2019) basterebbero 5 milioni di euro: i viola vogliono che sia il giocatore a chiarire di voler provare una nuova avventura. Per Matuidi (in scadenza nel 2018) è già stato avviato un dialogo con il suo agente Mino Raiola. Nel reparto arretrato l'obiettivo numero uno resta Rudiger: la Roma al momento fa muro chiedendo almeno 40 milioni di euro. Non sarà dunque una trattativa semplice. Più facile arrivare a Skriniar (farebbe coppia con Miranda): la Sampdoria verrebbe convinta con 16-18 milioni e Caparari come parziale contropartita. Infine per il ruolo di terzino sinistro rimane sul taccuino dei dirigenti nerazzurri Dalbert: il Nizza spara alto mentre l'Inter non intende spingersi oltre i 12 milioni di euro. Per questo il dialogo si è raffreddato. Naturalmente Suning sarà obbligato anche a vendere: c'è un'intera squadra con le valige in mano tra cui Jovetic, tuttavia sempre più lontano dal Siviglia. Manca l'intesa con il club andaluso: nessuno sconto, Sabatini vuole i 13 milioni di euro fissati per il riscatto.