Mercato Chievo, visite e firma per Djordjevic e...Jovana

Nuova avventura per Filip Djordjevic. Per l'ormai ex attaccante della Lazio è arrivato il momento di salutare Roma e iniziare una nuova avventura con il Chievo Verona. In giornata per il serbo classe 1987 sono previste le visite mediche con il club gialloblu, i cui tifosi stanno già festeggiando...l’arrivo della moglie Jovana. A testimoniarlo anche le parole di Jerry Calà, tifosissimo del Chievo che in una recente intervista ha ammesso: "Tecnicamente lui non lo conosco, sicuramente mio figlio ne sa qualcosa più di me sotto questo punto di vista, ma la sua compagna è una da… doppia libidine!”. Djordjevic dovrà conquistare i tifosi a suon di gol, lei li ha già conquistati con i suoi scatti mozzafiato.