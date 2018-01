Mercato Chelsea, Akinfenwa "dice no" a Conte

Dzeko, Carroll, Llorente, Crouch: non è un mistero che il Chelsea cerchi un attaccante. C'è chi si è già tirato fuori dalla corsa anche se, paradossalmente, non interessa ad Antonio Conte: l'idea Adebayo Akinfenwa è stata lanciata da un account Twitter e The Beast (conosciuto per la sua mole) ha declinato. Il motivo? "Ho sentito che Conte non permette di mangiare pollo al centro sportivo, quindi mi dispiace ma non si può fare nulla" ha scherzato l'attaccante inglese su Twitter.