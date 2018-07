Mercato Calciomercato, i primi 62 colpi ufficiali

La Lega Calcio ha ufficializzato i primi 62 colpi delle squadre di serie A per il calciomercato estivo: ci sono tanti dei nomi che conoscevamo (Inter-Nainggolan, Juve-Emre Can, Cancelo e Perin, Reina-Milan, Verdi-NapolI) mentre alcuni, vedi Pastore e Kluivert per la Roma, ancora non ci sono. Solo questione di tempo, nei prossimi giorni la lista si allungherà a dismisura.