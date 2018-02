Mercato Bruno Peres: "Amo la Roma, voglio il riscatto"

Bruno Peres avrebbe potuto lasciare la Roma nelle ultime ore di mercato: il brasiliano era coinvolto nello scambio con Laxalt (Genoa) ma ha scelto di rimanere in giallorosso. E il motivo lo ha spiegato lui stesso su Instagram: "Ho preso la decisione di restare alla Roma. Non l'ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello che mi ha convinto è stato l'amore per questa città, per questi colori e per la gente della Roma. Non avrei potuto lasciare in questo modo. Voglio riscattarmi e aiutare in ogni modo possibile i compagni, il Mister e la società a tagliare i traguardi che questa squadra merita. Tutti insieme. Sempre forza Roma!".