Mercato Bojinov, 14esima squadra: ha firmato per il Rijeka

Valeri Bojinov, ex attaccante di Lecce, Fiorentina, Juve e Parma, ha firmato per i croati del Rijeka, quest'anno avversari del Milan in Europa League. È la squadra numero 14 per il 31enne bulgaro che a ottobre si era svincolato dal Losanna dopo sette partite e zero gol e prima ancora aveva lasciato i cinesi del Meizhou dopo 3 gol in 13 gare. In Italia ha giocato in B anche con Verona, Vicenza e Ternana, non ha mai mantenuto le aspettative dopo l'exploit a Lecce con Zeman allenatore nel 2004-05. La sua migliore stagione in Serbia, con la maglia del Partizan, nel 2015-16, con 18 reti in 31 partite.